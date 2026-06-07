Desde los cuatro años, Enrique Victoria Obando encontró en la música el camino que marcaría su vida. Hijo del tenor Amílcar Victoria y de la destacada escritora y poeta arequipeña Elizabeth Obando, creció rodeado de arte, literatura y melodías. Su interés por la música apareció de forma natural en un hogar donde los instrumentos eran parte del día a día.

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Estudió violín desde los cuatro años y posteriormente ingresó a la formación temprana de la entonces Escuela Superior de Música Luis Duncker Lavalle y, siendo aún adolescente, empezó a tocar junto a agrupaciones locales y a colaborar con la Orquesta Sinfónica de Arequipa.

Aquella pasión lo llevó a tomar una decisión trascendental al terminar el colegio. Con el respaldo de sus padres, dejó Arequipa a los 15 años para continuar su formación en Puerto Rico. Lejos de casa, enfrentó por primera vez los desafíos de vivir en otro país mientras construía las bases de una carrera profesional que recién comenzaba.

“El apoyo emocional es lo más importante porque irse del país siempre es difícil. Es bien complicado emocionalmente. Uno siempre extraña su tierra, su casa, la familia. Estudiar en el extranjero no es sencillo, pero es una experiencia que te hace crecer muchísimo como persona y como músico”, recuerda.

Puerto Rico no solo le permitió obtener una licenciatura en música. También fue el lugar donde conoció a Emily, violinista al igual que él y quien años después se convertiría en su esposa. Hoy ambos comparten la alegría de ver crecer a su hija Emilia, de ocho años, quien ya empieza a acercarse al mundo artístico, aunque por ahora combina ese interés con otra de sus pasiones: el patinaje sobre hielo.

DIRECCIÓN DE ORQUESTA

Tras terminar sus estudios en Puerto Rico, Enrique continuó perfeccionándose en Estados Unidos. Allí realizó una maestría en viola y posteriormente una segunda maestría en dirección de orquesta.

“La dirección de orquesta fue algo que encontré en el camino. Después de tocar años en una orquesta, te da curiosidad saber qué hace el maestro que está adelante. Al principio fue solamente curiosidad, pero una vez que uno entra en eso, es como un vicio. Es muy interesante ayudar a un grupo grande de músicos a ir por un mismo rumbo musical. Lograr que tanta gente toque con un mismo criterio es algo fantástico y muy difícil”, explica.

Su regreso a Arequipa coincidió con una etapa de crecimiento de la Orquesta Sinfónica de Arequipa. Primero obtuvo una plaza como director asistente y posteriormente asumió el cargo de director adjunto. Sin embargo, su formación no se detuvo. Hace poco volvió a Estados Unidos para cursar una especialización en dirección orquestal denominada Artist Diploma, que acaba de terminar antes de regresar nuevamente a la ciudad.

Ahora Enrique Victoria retomó sus labores como director adjunto de la Orquesta Sinfónica de Arequipa. Su presentación más reciente se realizó en el Teatro Municipal y su agenda continuará desde el 12 hasta el 17 de junio en Lima, donde participará como director invitado del ballet “La Bella Durmiente del Bosque”, producción que reunirá al Ballet Nacional del Perú y a la Orquesta Sinfónica Nacional en el Gran Teatro Nacional.