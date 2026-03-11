Cerca de un centenar de niñas deportistas de distintas regiones del país participan en el III Campeonato Nacional Femenino Sub 13 de vóley, que se desarrolla en la ciudad de Arequipa.

El evento deportivo es organizado por la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social de Arequipa y la Subgerencia de Deportes del Gobierno Regional de Arequipa, en coordinación con la Liga Distrital de Vóley de Cayma y la Municipalidad Distrital de Cayma.

Durante la ceremonia de inauguración, el gerente regional de Desarrollo e Inclusión Social, Fernando Isuiza Prado, resaltó la importancia de impulsar el deporte formativo desde temprana edad.

En esta edición participan 10 delegaciones provenientes de distintas ciudades del país: Lima, Chiclayo, San Sebastián, San Juan Bautista, Surco, Huacho, Huaraz, Pucallpa y Arequipa (distritos de Cayma y Paucarpata).

Los encuentros se disputan en el Coliseo Francisco Bolognesi, escenario que durante los días de competencia congregará a equipos juveniles que buscan destacar en el vóley nacional.

Con la realización de este campeonato, Arequipa vuelve a posicionarse como sede de importantes eventos deportivos, que no solo fomentan el talento juvenil, sino que también promueven la integración entre delegaciones de diferentes regiones del país.

