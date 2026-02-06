Arequipa proyecta un incremento del 10 % de la afluencia turística durante la temporada de carnavales, no solo en la ciudad capital, sino también en los diferentes distritos y provincias de la región.

El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Jorge Meza Cruz, informó que en febrero del año pasado Arequipa recibió alrededor de 11 mil 500 turistas extranjeros, cifra que se espera igualar en la presente temporada. A ello se suma el crecimiento del turismo nacional, que alcanzaría a los 15 mil visitantes, lo que representa un aumento del 10 % en comparación con el 2025.

Meza Cruz señaló que, las lluvias no son impedimentos para visitar los principales destinos turísticos de la región. En ese contexto, destacó que, de acuerdo con PromPerú, Arequipa se encuentra dentro del top 10 de destinos turísticos por carnavales a nivel nacional, después de ciudades tradicionales como Cajamarca, Ayacucho y Puno.

El atractivo de los carnavales arequipeños se concentra principalmente en los distritos y provincias, donde destacan expresiones culturales como los mojigangos en zonas como Cayma, Paucarpata, Chuquibamba, Caylloma, Castilla, entre otras. Mientras que el Cercado de Arequipa concentra su mayor afluencia turística en el mes de agosto, durante las celebraciones por el aniversario de la Fundación Española de la ciudad.

Además, la Municipalidad Provincial de Arequipa informó que este año no se realizará el pasacalle de carnavales en el Cercado, con el objetivo de evitar excesos durante los juegos tradicionales y proteger el patrimonio arquitectónico del Centro Histórico de Arequipa.

No obstante, Jorge Meza, advirtió que los bloqueos de carreteras y la suspensión de vuelos sí generan un impacto negativo en el sector turismo, ya que impiden el normal traslado de los visitantes y los obligan a modificar o cancelar sus viajes. Precisó que las lluvias registradas este año ocasionaron un perjuicio aproximado del 10 % en el flujo turístico.