El intento de compartir un pollito por el Día de la Amistad no se concretó y por el contrario, el día terminó en tragedia para la familia de Germán Chambilla Nina, un albañil y padre de tres hijos que hoy lucha por su vida en el Hospital Honorio Delgado Espinoza, luego de ser atropellado por un auto.

El accidente ocurrió la tarde del 14 de febrero en la autopista Arequipa–La Joya, a la altura de la asociación José Luis Bustamante y Rivero, en el distrito de Cerro Colorado. Germán caminaba junto a su hijo de 13 años para comprar pollo y compartir en familia por el Día de la Amistad, cuando fue embestido por un vehículo de color plomo que, según registraron cámaras de seguridad de vecinos, se dio a la fuga tras el impacto.

Desde entonces, permanece internado en estado crítico. Su esposa, Lola Aguilar, informó que fue sometido a dos cirugías en la cabeza debido a la gravedad de las lesiones. Luego de permanecer en UCI, ayer fue trasladado al área de neurocirugía, debido a la pérdida de movilidad en su cuerpo. La familia atraviesa momentos de angustia no solo por su delicado estado de salud, pues aún no reconoce a sus familiares, sino también por los elevados gastos médicos y la paralización de su principal sustento económico.

Entre lágrimas, su esposa, pidió apoyo para identificar al conductor del auto plomo y que el caso no quede impune, así como la ayuda económica para cubrir los gastos médicos, pero también le permita comprar los útiles escolares de sus hijos.

Sería el auto que atropelló a German Chambilla y su hijo en la Autopista Arequipa-La Joya (Cortesía)

Los familiares realizan una campaña solidaria para cubrir los gastos. Quienes deseen colaborar pueden realizar un aporte vía Yape al número 917965084, a nombre de Lola Aguilar. Cabe precisar que en el video se muestra un número equivocado, debido al error en un dígito.

El hermano de Germán ayudó con los gastos médicos, porque las polladas y otras actividades que realizaron fueron insuficientes para pagar las operaciones.

VIDEO