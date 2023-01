Un transporte público seguro y de calidad, es una de las reiteradas promesas que hacen las autoridades a los arequipeños, pero que durante estos años no han podido cumplir.

El gerente general de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Carlos Andrade, conversó con Correo sobre el futuro del Sistema Integrado de Transportes (SIT), proyecto que no ha logrado grandes avances, así como el tranvía eléctrico.

¿Se reevaluará el proyecto del SIT, se revisarán los contratos y aplicarán sanciones a transportistas en caso incumplimiento, como refirió el alcalde provincial? El SIT ya tiene por lo menos casi 15 años, es un proceso (...) tienen que sentarse municipio provincial y empresarios y reevaluar cómo ha sido el cumplimiento de las obligaciones que hemos tenido. Se ha evidenciado que las gestiones pasadas no han tomado con responsabilidad el control de los contratos, no ha habido la supervisión. No se trata solamente de sectores privados que circulan en una zona, lo que interesa es el mejor servicio para el usuario y que le brinde seguridad.

¿Cómo evalúan la situación actual del transporte público? Nos encontramos con un SIT accidentando y piensan que es responsabilidad de la municipalidad, pero la renovación del parque automotor es responsabilidad del empresariado y el control de la MPA. Entonces vemos que es necesario reestudiar la negociación que existe para sincerar incumplimientos de cualquiera de las partes y renacer de nuevo con el sistema, porque si no esto va a volver a cero.

La suba del precio del pasaje a más de S/1 ¿La gestión atenderá el requerimiento de los empresarios? Hay un regulador que en este momento está trabajando con las empresas del SIT. Sé que es parte de los compromisos asumidos, no la suba del pasaje. Está establecido en los contratos, quizá en la fase de operaciones, que aún falta mucho por empezar. Es fácil evidenciar que ha habido negligencia en la aplicación y ejecución de los contratos SIT.

Pedro Castillo había referido que el tranvía eléctrico estaría incluido en la programación multianual 2023-2025 ¿Cómo ve la gestión este proyecto? Conozco el anuncio, pero como proyecto técnico no lo hemos visto. Para tener un sistema de transporte bimodal, primero tenemos que solucionar el SIT. Aún no podemos resolver este tema que prioridad para la ciudad, a futuro podríamos hablar sobre el tranvía eléctrico.

El ingreso de buses eléctricos ¿En qué etapa se encuentra este pedido de adenda al contrato de la empresa Integra Arequipa concesionaria de la ruta troncal? Muchos documentos vinculantes de la municipalidad con el desarrollo de la ciudad están paralizados en el Gobierno central por la crisis política que estamos viviendo. Tenemos cambio de gabinetes frecuentemente. Una estabilidad en el Gobierno central daría mucho alivio al gobierno local. La primera semana de diciembre hubo varias reuniones con ministros de Castillo pensando en varios proyectos de envergadura para Arequipa, ahora volvemos a tener otro gabinete. Esa inestabilidad nos causa postergación de proyectos locales.