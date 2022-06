El “I Torneo Élite Masculino, región Arequipa 2022″ continúa dando batalla en las canchas de la Lidefa, ubicada en el distrito de Characato, donde los más jóvenes demuestran sus dotes con el balón. Se completó ayer la tercera fecha del torneo Apertura con 10 encuentros en las categorías Sub 13 y Sub 14, donde los equipos hazañosamente buscan llegar a las instancias finales.

El equipo rojinegro de FBC Melgar ganó 4-3 a Atlético Nacional Arequipa del distrito de José Luis Bustamante y Rivero en la Sub 13. Luego, FBC Melgar venció 11-1 a Atlético Nacional Arequipa en la Sub 14, en esa misma categoría Ángeles Fox de Paucarpata goleó 5-1 a Esther G. de Bentín de Paucarpata.

La escuadra de Deport Center de Cerro Colorado se impuso 4-2 a EFF Crecer Arequipa de Cayma en la Sub14 y Deport center derrotó de manera categórica 12-1 al equipo de EFF Crecer Arequipa en la categoría Sub 13.

En el segundo campo, Esther G. de Bentín dominó y goleó 10-0 a Ángeles Fox en la Sub 13. A continuación, la escuadra de Sportivo Huaracan de Arequipa cayó 0-7 frente a los jóvenes de Apocalipsis de Socabaya en la Sub 13.

Sin embargo, en la Sub 14 Sportivo Huracán logró vencer 6-0 a Apocalipsis avanza firme en la categoría para quedar entre los primeros lugares. Asimismo, el equipo de Los Tigres de Cayma vencieron 6-0 a la academia de Cantolao AQP en la Sub 14. No obstante, en la Sub 13, Cantolao AQP logró derrotar 2-1 a Los Tigres.

Los partidos de las categorías Sub 16 y Sub 18 se jugaron el sábado 18 de junio en los campos deportivos del distrito de Characato, donde resalta la goleada 9-0 de FBC Melgar sobre Atlético Nacional Arequipa y Esther G. de Bentín superó de manera amplia 8 – 1 sobre Ángeles Fox. En ambos encuentros por la categoría Sub 18.