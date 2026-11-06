El fenómeno El Niño y el aumento en el precio de los combustibles están elevando los costos de algunas frutas que llegan del norte del país al mercado mayorista de frutas de Río Seco, en el distrito de Cerro Colorado, advirtió ayer Juan Díaz, presidente de esta plataforma comercial.

Uno de los casos más notorios es el mango procedente de Piura y otras zonas del norte, cuyo precio alcanza actualmente entre 8 y 12 soles el kilo. Díaz explicó que anteriormente esta fruta podía adquirirse en las zonas de producción a 1 o 2 soles y comercializarse en Arequipa alrededor de 3 soles. Sin embargo, las condiciones climáticas han reducido su disponibilidad y elevado considerablemente su costo.

El dirigente señaló que otros productos de temporada, como el plátano, presentan dificultades debido a las altas temperaturas y la radiación solar, que aceleran su maduración. Esta situación obliga a los comerciantes a venderlos rápidamente para evitar pérdidas económicas.

TARIFA DEL TRANSPORTE

A ello se suma el aumento de los fletes. “Transportar productos desde Lima costaba anteriormente alrededor de 0.30 céntimos por kilo, mientras que ahora se paga aproximadamente 0.38 céntimos”, dijo.

No obstante, no todos los productos registran aumentos. Las fresas procedentes de Tacna han reducido sus precios debido a una mayor oferta y se comercializan entre 3 y 5 soles el kilo. Asimismo, los pepinos provenientes de El Pedregal-Majes (Caylloma) se venden a 4 soles.

En contraste, la palta de los valles de Moquegua, especialmente de Omate, alcanza los 12 soles el kilo, mientras que los cítricos también han subido debido a la escasez y menor producción en las chacras, llegando a costar entre 4 y 4.50 soles el kilo.

IMPACTO DEL COSTO DEL PETRÓLEO

Díaz señaló que el encarecimiento de los combustibles repercute directamente en los costos del transporte pesado y termina trasladándose al precio final que paga el consumidor. Además, advirtió que las condiciones climáticas afectan la producción agrícola.

El presidente del mercado mayorista de frutas de Río Seco pidió al Gobierno implementar medidas para evitar mayores variaciones en el precio de los productos de primera necesidad.

Juán Díaz plantea evaluar un subsidio a los combustibles para reducir los costos de los fletes y adoptar acciones preventivas por el fenómeno El Niño.