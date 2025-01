En el 2024 el Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Defensa, se comprometió a la instalación de puentes modulares en la provincia de La Unión luego de que diversas localidades quedarán incomunicadas ante la presencia de huaicos, sin embargo, a un año de esto, estas infraestructuras no se harán realidad.

El alcalde provincial de La Unión, Alfonso Chipana, confirmó que estos compromisos no se efectuarán tampoco en el presente año. La adquisición y entrega debía hacerse mediante Provias Nacional, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), previo requerimiento del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

“No tenemos puentes, y el distrito de Alca necesita con urgencia el puente, porque si es que siguen aumentando las inclemencias, el distrito de Alca, Puyca y una parte de Huaynacotas se van a quedar aisladas”, expresó el alcalde provincial.

La autoridad edil explicó que estos pedidos fueron realizados ante Provias Nacional y el Gobierno Regional de Arequipa, sin embargo, ninguno de estos pedidos fue cristalizado, además de que en tema de puentes la programación presupuestal se realiza un año antes, “el otro problema que tenemos es que hay puentes que no están registrados como puentes y al no estar registrados es como si no existieran”, acotó Alfonso Chipana.

La situación de abandono en tema de infraestructura vial se multiplica luego de que el MTC denegara el pedido de recategorización de la vía AR-105, que une a las provincias de La Unión y Condesuyos. A eso se le suma que la obra vial Tomepampa - Alca – Puyca, ejecutada por el GRA, afrontaría una resolución de contrato debido a discrepancias entre la contratista y la Región.

