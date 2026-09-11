Arequipa: llovizna de 10 horas afectó obras y calles intransitables en Punta de Bombón

Las lloviznas que se prolongaron por más de 10 horas, durante toda la noche del jueves causaron daños en distintos sectores del distrito de Punta de Bombón, en la provincia de Islay, donde varias calles quedaron cubiertas de agua y lodo.

Uno de los puntos más afectados fue Alto La Punta, donde una vereda recientemente construida por la municipalidad colapsó luego de que el agua se acumulara y provocara la erosión del terreno.

Los vecinos cuestionaron que la obra no haya considerado un adecuado sistema de drenaje para evacuar el agua de lluvia. Según señalaron, la acumulación y el posterior socavamiento de la tierra debilitaron la base y provocó que parte del concreto se desprendiera.

La lluvia se mantuvo durante toda la noche y también generó aniegos en las calles y carreteras del distrito como la vía Costanera. En el sector de Las Calaveritas, calles como Los Ángeles, Los Pinos y la avenida Colón quedaron prácticamente intransitables debido a la presencia de agua y lodo.

Las quebradas se activaron y trasladaron lodo. Un buzón de desagüe y tuberías quedaron expuestas.

Algunos vehículos quedaron varados en medio de las vías por algunas horas y tuvieron que ser retirados con ayuda de otras unidades.

Mientras tanto, en el sector de Chile Chico, un camión terminó inclinado luego de que sus llantas posteriores se hundieran en el terreno y quedaran atrapadas por el barro.

La llanta posterior del camión se hundió y quedó atascada en Punta de Bombón.

Las precipitaciones dejaron en evidencia las dificultades que enfrenta el distrito para evacuar el agua durante periodos prolongados de lluvia.