La irresponsabilidad de un joven conductor que manejaba en aparente estado de ebriedad acabó con el sueño de una madre de contraer nupcias en unos días, en un accidente que se registró a la salida del puente San Isidro la noche de este viernes.
El trágico accidente ocurrió aproximadamente a las 23:00 horas. La víctima identificada como Lizbeth Suaña Ayqui, de 32 años, iba a bordo de una moto acompañando a su pareja de nombre José Jiménez Tito, cuando un vehículo de marca Hyundai los alcanzó a alta velocidad por la parte de atrás, provocando que la pareja saliera disparada de la unidad menor, ocasionando la muerte de la fémina en el acto.
Según testigos de este hecho, el conductor del auto de placa A3K-118, conducido por Lionel Tito Coaquira, de 19 años, se encontraba manejando en presunto estado de ebriedad y habría intentado darse a la fuga, sin embargo, en este acto arrastró por varios metros la moto de placa 8149-4V que impactó, lo que impidió que continuara su marcha.
Hasta el lugar, personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Arequipa se constituyó para brindar los primeros auxilios. Junto con ellos, personal de la Compañía de Bomberos 77 auxiliaron al joven herido, siendo conducido de emergencia al Hospital Honorio Delgado Espinoza, donde su estado es de pronóstico reservado.
En tanto el conductor del auto que ocasionó este accidente, fue conducido a la comisaría de Sachaca para las diligencias y las pruebas de alcolemia respectivas.