Los cirujanos del hospital Honorio Delgado Espinoza advierten que podrían quedarse “ciegos” para realizar algunas intervenciones quirúrgicas, sucede que los dispositivos utilizados para visualizar las intervenciones de las biliares se están malogrando y corren el riesgo de perderlos todos, perjudicando a los pacientes.

Octavio Chirinos, médico cirujano del hospital Honorio Delgado, sostuvo que de las tres torres laparoscópicas que posee el nosocomio regional, solo una está activa y con fallas. Durante los últimos meses, dos cámaras con las que se visualiza las intervenciones a las vías biliares se han malogrado, al igual que la máquina de rayos x móvil que se utiliza para ir monitoreando el retiro completo de los cálculos.

La única cámara que sobrevive es utilizada no solo para estas intervenciones, sino también para otras especialidades como otorrino. “Es un problema severo el que tenemos porque es la única cámara activa, si se malogra no hay como solucionar las operaciones. Tendríamos que dejar de hacerlas para no poner en riesgo a los pacientes”, sostuvo Chirinos tras sostener que al menos dos operaciones a conductores biliares se realizan en el hospital.

FALLA EN OPERACIÓN

El problema de la cámara no es el único que tienen con la única torre laparoscópica. El 2 de enero se emitió el oficio N°002/01-2025-GRA/GRS/GR/-HRHD/DG-DE-CQX4TO dirigido al doctor Fernando Díaz, jefe del Departamento de Cirugía del hospital, en el que se detalló que el insuflador de CO2 que es un aparato que permite expandir las cavidades para el ingreso de la óptica y otros instrumentos con seguridad, falló durante una operación por lo que recomiendan no utilizarlo en cirugías laparoscópicas, ya que pone en riesgo al paciente.

En el documento también se advierte que su deterioro ponen en riesgo las cirugías de emergencia, urología y otorrinolaringología.