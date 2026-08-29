En la fecha correspondiente al viernes 28 de agosto, el Coliseo Olimpito, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, fue escenario del campeonato de vóley U-17 Menores Damas, correspondiente a la Serie “A”.

El primer resultado de la jornada tuvo a Miraflores superando a Cerro Colorado por un contundente 3-0, con parciales de 25-10; 25-16; 25-16.

Para el segundo compromiso, José Luis Bustamante y Rivero venció a Mariano Melgar, también por 3-0, con sets definidos 25-19; 25-13; 25-10. El sexteto local fue de menos a más, ampliando su ventaja en cada parcial.

Con estos resultados, Miraflores y Bustamante consiguen su segunda victoria consecutiva en el certamen, organizado por la Liga Provincial de Voleibol de Arequipa.