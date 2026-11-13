El suboficial de la Policía Sebastián del Prado Rodríguez asesinó a su esposa, Ariadna Rivera Chirinos (30), de siete disparos, tras sostener una discusión al interior de la vivienda que compartían en Socabaya. El crimen fue cometido frente a su única hija, una niña de apenas nueve años, quien presenció el terrible episodio.

La pareja llevaba diez años de matrimonio, pero durante el último mes había dejado de convivir debido a constantes discusiones y presuntas presiones ejercidas por el agente policial. Pese a estar separados, ambos acordaron que Sebastián podía visitar a su hija e ingresar al departamento que Ariadna ocupaba en el segundo piso del inmueble ubicado en la manzana G, lote 4, de la asociación de vivienda

La tarde del miércoles, el suboficial, quien se encontraba de franco, visitó a su hija y permaneció en la vivienda hasta las 9 de la noche.

En el inmueble se realizaba una reunión con motivo del techado del tercer piso, en la que no participó. El primo de la joven madre contó que, al concluir la visita, todos supusieron que el policía se había retirado para regresar a su centro de trabajo en la ciudad de Puno; sin embargo, esto no ocurrió.

El agente policial habría regresado a la vivienda durante la madrugada de ayer. Ingresó al departamento de Ariadna y se dirigió a su dormitorio. Minutos después de las 3:30 a. m., ambos habrían sostenido una discusión y, en medio del altercado, el policía sacó su arma de fuego y disparó contra la madre de su hija.

Fueron siete los disparos que realizó, acabando con la vida de su esposa. Posteriormente, utilizó la misma arma para atentar contra su propia vida. Todo ocurrió ante la mirada de la menor. Ariadna y Sebastián fueron encontrados tendidos en el suelo.

La mujer había fallecido a consecuencia de los múltiples impactos de bala, mientras que su esposo aún presentaba signos de vida. Fue trasladado en una ambulancia de los bomberos al hospital Honorio Delgado, donde los médicos únicamente pudieron certificar su fallecimiento en el área de Trauma Shock.