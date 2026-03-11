En un hecho insólito, una regidora de la Municipalidad Distrital de Uraca, en la provincia de Castilla, solo ocupó este cargo por 1 año, luego de ser vacada por el Concejo Municipal por inasistencia a 3 sesiones ordinarias consecutivas, mismo motivo por el cual se declaró la vacancia de su predecesor.

Carmen Ximena Zanabria Urrunaga recibió su credencial como regidora de la Municipalidad Distrital de Uraca el 26 de diciembre del 2024 y asumió funciones desde enero de 2025, en reemplazo de Wily Alonso Pinto Flores, quien en octubre de ese año fue vacado por el Concejo Municipal al no asistir a 3 sesiones ordinarias consecutivas.

Aunque del abandono del cargo por parte de la regidora se hablaba desde septiembre del 2025, recién en diciembre se solicitó formalmente su vacancia, la solicitud fue presentada por los 4 regidores del municipio el 23 de diciembre del año pasado.

En este petitorio se dejó constancia que Ximena Zanabria no asistió a las sesiones del 18 y 28 de noviembre además del 16 de diciembre. Es así que recién el 30 de enero de este año se realizó la sesión extraordinaria donde se aprobó su vacancia con el voto de los 4 regidores.

Al cumplirse los plazos de reconsideración y notificación, el 5 de marzo del presente año la comuna distrital elevó el pedido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la convocatoria de un nuevo regidor.

