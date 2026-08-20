La Panamericana Sur no sería habilitada entre este jueves o viernes, sino tardaría al menos 3 días debido a la gran cantidad de lodo y piedras que todavía bloquean la vía, principalmente en la zona de Quebrada Honda, en la provincia de Caravelí. El alcalde provincial, Roberto Soto, advirtió que la magnitud de los daños podría extender los trabajos de limpieza entre tres y cinco días.

Luego de recorrer la zona de emergencia junto al personal de Defensa Civil, en el tramo comprendido de Atico y Ocoña, señaló que encontró una carretera prácticamente cubierta por el material a consecuencia de los huaicos registrados entre el domingo y lunes. Entre los kilómetros 725 y 735 hay aproximadamente 20 a 30 vehículos de carga pesada atrapados entre el barro y las piedras, algunos de ellos incluso terminaron desbarrancados, fuera de la vía y otros quedaron completamente inoperativos.

Vehículos enterrados en el lodo en la Panamaericana Sur

La situación se vuelve más compleja porque en algunos sectores el lodo acumulado alcanza hasta cinco metros de altura, lo que impide avanzar con rapidez. El alcalde señaló que, por esta razón, la cantidad de material que se logra retirar durante una jornada es todavía reducida frente a la magnitud del bloqueo.

AVES MUEREN Y PRODUCTOS SE MALOGRAN

Detrás de los aproximadamente 7 kilómetros de vehículos detenidos también hay una emergencia para los transportistas que llevan alimentos. Camiones cargados con frutas y verduras permanecen varados desde el domingo, mientras la mercadería empieza a deteriorarse por el tiempo que lleva en la carretera.

El problema también alcanza a los animales que son transportados en algunos vehículos. Según lo observado durante el recorrido, hay aves que enfrenta dificultades por la falta de alimento.

Personas siguen caminando para cruzar de Atico a Ocoña o viceversa (Foto: Municipalidad de Caravelí)

La emergencia ha obligado incluso a pasajeros a enfrentar situaciones extremas. El alcalde señaló que una mujer gestante habría dado a luz dentro de un vehículo, cuando permanecía atrapada en medio del bloqueo. A ello se suma la mujer que murió en el trayecto a pie hacia Atico, por un mal cardiaco.

Mientras tanto, cientos de personas continúan esperando poder avanzar hacia sus destinos, sin saber con certeza cuándo la carretera quedará nuevamente transitable.

100 SOLDADOS MÁS PARA LA ZONA DE EMERGENCIA

Ante la magnitud de la emergencia, 30 soldados del Ejército de El Pedregal trabajaron hoy en las labores de limpieza. Además, la Tercera División del Ejército habría dispuesto el envío de otros 100 efectivos para reforzar los trabajos.

También se autorizó el traslado de vehículos de la unidad de ingeniería para apoyar en la remoción del lodo, piedras y vehículos que quedaron atrapados en los puntos más críticos.

Sin embargo, para el alcalde estos esfuerzos todavía resultan insuficientes frente a la cantidad de material acumulado.

PIDE HABILITAR RUTA ALTERNA

Ante la demora para recuperar la Panamericana Sur, Roberto Soto planteó que las autoridades evalúen habilitar vías alternas, como la ruta Caravelitas-Caravelí-Atico, así como la Panamerica antigua Ocoña –La Barrera, Venado de Oro, pero advirtió que primero se necesita intervenirlas con maquinaria pesada para que puedan soportar el tránsito de vehículos.

Vehículos varados en la Panamericana Sur, en Atico

En el sector de La Planchada, en la provincia de Camaná, se habría registrado esta tarde un nuevo derrumbe debido a las lloviznas. El material volvió a interrumpir el tránsito en un tramo que ya había sido limpiado, lo que evidencia el riesgo de que nuevos deslizamientos compliquen aún más la recuperación de la carretera.