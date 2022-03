La Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte (UGEL Norte) determinó que 47 colegios particulares de su ámbito de acción, no están en capacidad de recibir alumnado, por lo que invocaron a los padres de familia a no dejarse sorprender por los promotores de estos colegios que no cumplen con las normas del Ministerio de Educación (Minedu).

El director de la UGEL Norte, Rodil Jiménez Barrios, explicó ayer que las visitas del equipo técnico privado se hicieron desde el año pasado y encontraron serias irregularidades, en algunos casos insubsanables, por las que estos colegios no pueden prestar el servicio educativo.

LEA TAMBIÉN: Clases serán semipresenciales por exceso de alumnos en colegios de Arequipa

“Nosotros tenemos 504 instituciones educativas privadas, de las cuales el año pasado se hizo el monitoreo y seguimiento a 240 colegios y para este año se inició con 144″, detalló el director.

Director de la UGEL Arequipa Norte, Rodil Jiménez informó sobre colegios no autorizados

FALENCIAS EN LAS QUE INCURRIERON LOS COLEGIOS PRIVADOS

Jiménez Barrios detalló que de acuerdo a la Ley 26549, los planteles privados deben contar con la resolución de funcionamiento antes de que reciban al alumnado.

Sin embargo, pese a que estos 48 colegios fueron notificados no se levantó esta infracción que es considerada grave (ver cuadro).

“Vamos a incidir en el cumplimiento de la normatividad que les exige a los colegios particulares. Las sanciones por no cumplir con las normas preestablecidas van desde las 50 hasta las 100 UIT”, dijo.

La coordinadora del programa de instituciones educativas privadas, Lenny Rojas Machaca, detalló que los colegios, al momento de la verificación, no contaban con un local propio para albergar a los estudiantes.

“Para nosotros esta es una infracción muy grave y los padres están en su derecho de verificar las instalaciones de los colegios antes de matricular a sus hijos”, refirió.

COLEGIOS EN CONSTRUCCIÓN Y ESTUDIANTES NO RETORNARÁN A AULAS

El encargado de la oficina de Infraestructura de la UGEL Arequipa Norte, José Velazco Vilca, detalló que se encuentran en construcción 100 colegios, cuyo estudiantado es poco probable que retorne al dictado de clases presencial.

“Tenemos un 30% de colegios (90) en los cuales se garantiza el retorno presencial a las aulas, el 70% restante lo harán de manera semipresencial o virtual”, detalló.

También dijo que necesitan 181 módulos, pero de no ser el caso la necesidad es de 102 para cubrir la demanda básica de los estudiantes.

En cuanto al proceso de matrículas en el ámbito de la UGEL Norte, hasta el momento son 23 mil 174 estudiantes de instituciones educativas públicas que están matriculados, 7 mil 879 de colegios por convenio y 7 mil 998 de centros educativos privados.

Hasta 100 UIT es la multa que pueden recibir los promotores de estos planteles.

Según el encargado de Siagie, Luis Nieto Sueros, las matrículas tienen un avance del 28%, no obstante aún falta actualizar el sistema del Minedu.

RELACIÓN DE COLEGIOS OBSERVADOS

1. My Magic Circus

2. Espiral Pre School

3. Little Circus

4. Preschool Edge

5. Por Amor a Jesús

6. Virgen Morena de Jasna Gora

7. Nenitos

8. Mundo Feliz

9, Alegria Kids

10. Abraham Lincoln

11. Happy Face

12. Kinder San Rafael

13. Baby House

14. Los Rangers

15. Reyna María

16. Ipeldi Internacional School

17. Dulces Corazones

18. Peruano Sueco

19. La Cordaire School

20. Luis Felipe de Orleans

21. Talentos de Arequipa

22. Sathya Sai de Valores Humanos

23. Magnus Educatoris

24. Monseñor Julio Gonzáles Ruiz

25. Percy Gibson Moller

26. Joule Ciudad Municipal

27. León Neil Cooper

28. Vivencias Marianne Frosting

29. El Universitario

30. Pueri Dei School

31. Virgen de la Medalla Milagrosa

32. John Nash

33. Mater Cristi

34. Diverty Aprendiendo

35. Cuna Unas

36. Yamilin

37. Mi Pequeño Mundo

38. Regalitos de Dios

39. Benjamin Franklin

40. CEBA Cidech Perú Maestro Jesús

41. Dalton

42. Javier Heraud Poeta

43. Jesús El Mesías

44. Cacei Pasteur

45. Bruning Hans Heimbrich

46. Joule Cayma

47. Santiago Ramón y Cajal