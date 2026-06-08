Con el 99.217% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la región Arequipa otorgó un amplio respaldo a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, quien se impuso sobre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con el último reporte de la ONPE, Sánchez obtuvo 579,783 votos válidos, lo que representa el 63.571% de la votación regional. En tanto, Fujimori alcanzó 332,235 votos, equivalentes al 36.429% de los votos válidos emitidos por los arequipeños.

Los resultados obtenidos por Roberto Sánchez mantienen una tendencia similar a la registrada durante la primera vuelta electoral, cuando la mayoría de provincias de Arequipa también respaldó su candidatura.

Una de las excepciones fue la provincia de Arequipa, donde en la primera vuelta el mayor respaldo fue para Jorge Nieto. No obstante, en la segunda vuelta Sánchez logró imponerse también en esta jurisdicción al alcanzar el 61% de los votos, frente al 38% obtenido por Keiko Fujimori.

PARTICIPACIÓN ELECTORAL

Hasta el momento se han contabilizado 4,182 actas electorales de un total de 4,215. Sin embargo, de las actas, 25 fueron derivadas al Jurado Electoral Especial (JEE) por presentar observaciones que deberán ser evaluadas por dicho organismo. Además, ocho actas permanecen pendientes de revisión.

En la región Arequipa estuvieron habilitados para sufragar 1 millón 226,525 ciudadanos. De ellos, 972,188 acudieron a las urnas durante la jornada electoral del domingo, equivalente al 79%.

Por otro lado, alrededor del 19% de electores no acudió a votar. El reporte también muestra que 3,766 ciudadanos emitieron votos en blanco, lo que significa menos del 1%, mientras que cerca de 56 mil 404 votos fueron declarados nulos, cifra que representa al 5% del total de sufragios emitidos.