El retiro de miles de toneladas de barro y escombros se realiza en trenes para acelerar la limpieza luego del desborde de la torrentera Chullo. El objetivo es habilitar las vías aledañas y aliviar la congestión vehicular en la ciudad de Arequipa.

Los trabajos se desarrollan en los distritos de Cayma, Sachaca y el Cercado de Arequipa, especialmente en las zonas aledañas al complejo Flora Tristán, uno de los sectores más afectados por el huaico y desborde de la quebrada.

Retiran escombros en trenes, luego de dos semanas de huaicos en Arequipa (Foto: MPA)

En esta zona, el material arrastrado desde el distrito de Cerro Colorado inundó viviendas del primer piso y colmató varias calles, dificultando el tránsito y las labores de recuperación.

Los trabajos de limpieza se realizan con el apoyo de las empresas Ferrocarril Transandino y PeruRail, que facilitaron vagones para transportar el material retirado. Además, ambas compañías buscan habilitar cuanto antes la zona ferroviaria para reanudar el traslado de minerales y otras cargas.

Cada tren tiene una capacidad aproximada de 120 toneladas por viaje, lo que permite agilizar la evacuación del barro y los escombros acumulados tras las intensas lluvias.

VIDEO RECOMENDADO