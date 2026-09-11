Dos terrenos, una moto, electrodomésticos y víveres forman parte de los premios de una rifa con la que la parroquia Nuestra Señora de Chapi busca conseguir fondos para la construcción de la nueva iglesia de Majes.

La iniciativa nace mientras los primeros trabajos del templo ya están en marcha. El párroco Pascual Corahua contó a Majes TV Canal 33 que actualmente se encuentran en la etapa de cimentación y que buena parte de lo avanzado ha sido posible gracias a los propios feligreses.

PREMIOS

Uno de los principales atractivos de la rifa son los dos lotes que serán sorteados. Uno está ubicado en Villa Paisajista y el otro en el fundo Haway. A ellos se suman tres refrigeradoras, una moto lineal, un juego de sala, cocinas, lavadoras, televisores, licuadoras, planchas, sacos de arroz y otros premios sorpresa que en total suman a 65 premios.

El boleto costará 12 soles y el sorteo se realizará el 31 de octubre, a las 11:00 de la mañana, en el complejo Las Malvinas de El Pedregal.

Para la parroquia, cada aporte cuenta. Corahua explicó que los vecinos ya han colaborado con varillas de acero de diferentes grosores, cemento y dinero, incluso se logró reunir recursos para comprar 1,500 bolsas de cemento.

Con estos materiales ya se iniciaron los trabajos de cimentación hace algunas semanas, sin embargo, falta recursos para continuar con la edificación y cubrir los pagos de los trabajadores.

Por esta razón, esperan que la rifa permita reunir el dinero que todavía hace falta para que la obra no se detenga. La meta es que los habitantes de Majes también hagan suyo este proyecto y ayuden, desde sus posibilidades, a levantar el que será su principal templo.