La Municipalidad Distrital de Sachaca, en Arequipa, realizará este 22 de noviembre desde las 9:00 de la mañana en la plaza del distrito el Festival de Guaguas, con la finalidad de promover la identidad cultural arequipeña y apoyar a los productores y panificadores locales.

El evento gastronómico congregará a panaderías tradicionales de la localidad, las cuales ofertarán las clásicas t´anta guaguas decoradas con glaseados de colores y una gran variedad de panes artesanales. Estos productos se comercializan en este mes, debido la fecha de Todos los Santos

Además, se ofrecerá una variada gastronomía con platos típicos y postres tradicionales como la mazamorra de lacayote, buñuelos y picarones elaborados a base de productos arequipeños.

Como parte de la oferta de bebidas, el público podrá degustar la tradicional chicha de jora a base de maíz blanco, la chicha de guiñapo y la chicha de frutilla, entre otras variedades de la región.

La comuna distrital invitó a la población arequipeña y visitantes a participar de la actividad que busca revalorar las tradiciones gastronómicas del sur del país.

Mientras que la Municipalidad Provincial de Arequipa realizará el bautizo de la guagua este viernes 20 de noviembre a las 10:00 horas en el Portal de San Agustín. Posteriormente se distribuirá 3 mil porciones de la guagua a quienes acudan al lugar.