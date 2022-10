El distrito de Paucarpata amaneció con varios montículo de basura en diversos puntos debido a que los trabajadores de la comuna distrital acatan una huelga.

La dirigente de este grupo de trabajadores, Roxana Castillo, señaló que son 200 los obreros, entre personal de Limpieza Pública, serenos y de Parques y Jardines que han dejado de trabajar el día de hoy.

“Estamos exigiendo al alcalde que cumpla con los nuevos uniformes, lo cual no se está cumpliendo, existe un compromiso de la entrega de leche esto por nuestra salud y para poder hacer nuestras labores, pero solo nos han dado hasta mayo, y desde entonces no lo recibimos, a eso se suma que no nos dan implementos de limpieza para nosotros mismos, porque estamos expuestos a muchos riesgos”, dijo.

Los trabajadores pidieron una respuesta del alcalde José Supo. (FOTO: DIFUSIÓN)

Ellos estuvieron en la base principal realizando una protesta y hasta el momento no se obtuvo alguna respuesta por parte del alcalde distrital José Supo ni de alguno de sus funcionarios. La dirigente indicó que de no encontrar respuesta podrían acatar para este miércoles una huelga indefinida.