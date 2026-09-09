Una mujer identificada como Helen N.C.M. permanecerá tres meses en prisión preventiva mientras es investigada por su presunta participación en el robo de más de 21 mil soles y un celular en dos establecimientos comerciales de Arequipa. La medida fue dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia Delictiva.

Según la acusación fiscal, la mujer habría actuado junto a un hombre y otra mujer, utilizando una modalidad de distracción para ingresar a los negocios y apoderarse del dinero.

Los hechos ocurrieron el viernes 4 de setiembre, en un agente BCP. De acuerdo con la Fiscalía, la investigada habría utilizado una receta médica para distraer a la encargada mientras se sustraían S/1.080 y un celular Redmi Note 14, de propiedad de una de las comerciantes.

Ese mismo día, la mujer habría regresado varias veces a otro establecimiento comercial. La Fiscalía sostiene que mientras distraía a la propietaria, sus presuntos cómplices habrían aprovechado para llevarse alrededor de 20 mil 200 soles, dinero correspondiente a las ventas acumuladas durante la semana.

Helen fue retenida por los comerciantes en inmediaciones de la calle Prolongación 2 de Mayo hasta la llegada de la Policía. Durante la intervención se recuperó parte del dinero presuntamente sustraído.

Durante la audiencia, el juez Walter Marroquín Aranzamendi consideró que existen elementos que vincularían a la investigada con los hechos. También tomó en cuenta que la pena que podría recibir superaría los 12 años de prisión, debido a la presunta condición de habitualidad, y que los arraigos presentados no serían suficientes para asegurar que permanezca sometida al proceso.

El juicio oral está previsto para esta semana, debido a que el caso se tramita bajo el procedimiento de flagrancia.