Arequipa: un voto evitó la nulidad de las elecciones en Puyca
Arequipa: un voto evitó la nulidad de las elecciones en Puyca

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Condesuyos proclamó el miércoles los resultados de las elecciones municipales en el distrito de Puyca, provincia de La Unión, donde acudieron a votar mil 94 ciudadanos, exactamente el 50% del padrón electoral. De haberse registrado un voto menos, el proceso habría sido anulado.

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, una elección puede ser declarada nula cuando la inasistencia de electores supera el 50% del padrón.

En el caso de Puyca, votaron mil 94 personas de un total de 2 mil 188 electores hábiles, por lo que la participación mínima requerida se alcanzó por apenas un voto.

En los comicios del 4 de octubre participaron cinco organizaciones políticas. La agrupación ganadora fue Ahora Nación, encabezada por Denis Javier Quispe Aymara, quien obtuvo 219 votos, equivalente al 20% de los sufragios emitidos.

Con la proclamación de resultados en Puyca, solo los distritos de Lari, en la provincia de Caylloma, y Chachas, en Castilla, deberán afrontar elecciones complementarias debido a que el ausentismo superó el 50 % de electores hábiles.

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