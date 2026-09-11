El viaje de Cusco a Arequipa se convirtió en una noche de miedo para aproximadamente 34 pasajeros del bus de la empresa Reyna, quienes fueron asaltados por 6 delincuentes armados que abordaron la unidad durante el trayecto.

Uno de los pasajeros, Yomar Varsalla, contó que el hecho ocurrió alrededor de las 11 de la noche, en el sector de Olaechea, horas después de que el bus partiera de Cusco. Varsalla se encontraba dormido, cuando despertó al escuchar las amenazas de los delincuentes: “Todos con las manos arriba y la cabeza abajo”.

El pasajero relató que pudo observar a dos asaltantes en el segundo piso del bus. Los delincuentes comenzaron a despojar a los pasajeros de sus celulares, tarjetas, mochilas y otras pertenencias. Incluso, uno de los viajeros fue golpeado en la cabeza luego de intentar resistirse al robo.

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Según el testimonio, el asalto duró aproximadamente 30 minutos. Mientras algunos delincuentes recogían las pertenencias de los pasajeros, otros mantenían amenazado al conductor para que continuara manejando y les informara sobre la ruta. Además, los asaltantes se mantenían comunicados entre ellos.

Varsalla señaló que llevaba alrededor de 3 mil soles, pero logró poner a salvo su celular. Viajaba junto a su esposa y ambos consiguieron esconder sus teléfonos para evitar que fueran robados.

Entre los pasajeros también había personas que habían abordado el bus desde Puerto Maldonado. Tras llegar a Arequipa, los afectados acudieron a realizar las denuncias correspondientes ante la Policía.

Según la versión de otros pasajeros, intentaron colocar la denuncia en Macusani, pero la comisaría estaba cerrada.