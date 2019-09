Atentado ambiental en parque de Arequipa

Síguenos en Facebook

Una triste imagen se observa en el parque de la urbanización Pablo VI donde el personal de la Municipalidad Provincial de Arequipa(MPA) a podado más de 50 frondosos y añejos árboles quedando tan solo unos troncos sin ramas ni hojas.

Este atentando ambiental fue advertido por un grupo de vecinos hace unos días. En esa oportunidad uno de los representantes, Alvaro Valencia indicaba que el malestar era porque se usó el “desmochado” que es un estilo muy dañino para las plantas.

Correo llegó al lugar donde todavía se puede observar las huellas de la maquinaria pesada que se uso para que el personal pueda cortar los altos ejemplares con una sierra eléctrica.

Lo curioso es que en el lugar ya no están las ramas más gruesas que se presumen las habrían vendido como leña. Sólo se puede ver las huellas de la pesada unidad vehicular que incluso a destrozado parte de la vereda del medio del parque.

Los vecinos comentaron que el día de la poda trataron de impedirlo, pero no les hicieron caso. “No entendemos como la municipalidad puede hacer este daño al medio ambiente, van a pasar muchos años para que vuelvan a crecer y otros se van a secar porque no tienen ni una sola hoja. Para esos trabajos tienen dinero y no para atender las necesidades de la población”, indicaron evitando identificarse por temor a represarias.

ACCIONES. Los que no dudaron en manifestarse de lo sucedido fueron los integrantes de la Red Ambiental de Jóvenes Universitarios(RAJU) y el Movimiento Fridays For Future en Arequipa, quienes lamentaron la depredación de los árboles.

“En la página de nuestros facebook hemos tenido comentarios de lo sucedido. Es la segunda vez que la municipalidad provincial hace lo mismo, primero ha sido en el parque que está cerca a la Universidad Católica de Santa María”, indicó la presidenta de las organizaciones, Alexa Solis.

Consideran que la poda se hizo sin un criterio adecuado y es atentatorio contra el medio ambiente.Los jóvenes son profesionales de varias carreras por ello harán una evaluación del daño ocasionado y darán a conocer un pronunciamiento con sustento técnico.