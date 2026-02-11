A partir de hoy regirá la licencia sin goce de haber de 5 autoridades de la región Arequipa, entre ellos una consejera regional, 2 regidores provinciales y 2 regidoras distritales, quienes postulan como candidatos a la Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026.

Hasta la tarde de este miércoles, el Jurado Nacional de Elecciones oficializó al reemplazo de Marleny Arminta, consejera regional de Arequipa; a través de la Resolución N° 192-2026-JNE se dejó sin efecto de manera temporal su credencial, convocándose a María Socoro Herrera Terrazas como consejera para el periodo comprendido desde el 11 de febrero al 12 de abril.

En el caso de las regidoras Magaly Agramonte (Socabaya) y Estela Peña (Mariano Melgar), sus pedidos se encontraban aún en pronunciamiento para convocarse a sus accesitarias, es decir, solo falta la resolución que otorgue las credenciales.

Por su parte, Rolando Bedregal y Susana Condori, regidores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, cuentan con la aprobación de sus licencia a nivel del Concejo Provincial de Arequipa, sin embargo, no obra expediente alguno en trámite por el JNE que deje sin efecto sus credenciales temporalmente.

Accesitarios requieren de la credencial otorgada por el JNE para asumir las funciones que dejan los titulares.

