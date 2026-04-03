El distrito de La Victoria vivió una jornada de fe y recogimiento durante la celebración de Semana Santa, con la realización de un vía crucis que culminó en la cima del cerro El Pino.

La actividad, organizada por la municipalidad, reunió a vecinos y trabajadores municipales en una escenificación de la pasión y muerte de Jesucristo.

Durante el recorrido, los participantes ascendieron el cerro mientras se representaban las 14 estaciones del viacrucis, acompañadas de oraciones guiadas por un sacerdote.

La dramatización recreó el camino de Cristo hacia la crucifixión, generando momentos de reflexión entre los asistentes.

La jornada concluyó en la parte alta del cerro con la escenificación final de la crucifixión, que fue recibida con profunda emoción por el público presente.

Según informó la comuna, la actividad se desarrolló con normalidad y contó con medidas de seguridad para garantizar el bienestar de los participantes. Asimismo, destacó que estas iniciativas buscan fortalecer las tradiciones y promover valores en la comunidad.