Un ciudadano extranjero murió y otras dos personas fueron heridas tras una balacera registrada la tarde de este jueves en la Av. Los Incas, en el sector Ciudad Blanca, distrito de Paucarpata en Arequipa. La Policía investiga el caso bajo la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas entre organizaciones criminales.

De acuerdo con la información preliminar y antes de la balacera, el extranjero identificado como Héctor Vidal Manzaneda conducía una motocicleta de placa 66349V y se desplazaba junto a otro ciudadano extranjero venezolano identificado como Gerardo André Prado Dongo (21), cuando ambos fueron perseguidos por los ocupantes de un automóvil de placa CAK-548, quienes también serían de nacionalidad venezolana.

Tras el alcance a la motocicleta, desde el vehículo, los atacantes dispararon contra el piloto y copiloto de la unidad menor. El conductor, Héctor Vidal Manzaneda recibió varios impactos de bala y murió en el lugar, quedando su cuerpo tendido junto a la unidad, sobre la berma de la vía.

El copiloto, Gerardo André Prado Dongo, descendió de la motocicleta y corrió hacia un taller de mecánica cercano para ponerse a salvo. Sin embargo, los atacantes ingresaron al establecimiento y continuaron disparando contra él.

Durante el ataque también resultó herido el ayudante del negocio mecánico, identificado como William Yucra Yucra de 42 años, quien recibió disparo en la pierna.

Tras el atentado, los agresores huyeron del lugar. Los dos heridos, Gerardo Prado y William Yucra fueron evacuados inicialmente al centro de salud Edmundo Escomel y posteriormente trasladados al hospital Honorio Delgado Espinoza. Según las primeras informaciones, el ciudadano extranjero presenta múltiples heridas de bala, mientras que el trabajador del taller permanece con una lesión en la pierna.

Agentes del Departamento de Investigación de Robos, peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias para levantar evidencias y recopilar imágenes de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.

La Policía aún identifica la identidad de la víctima mortal y continúa con las investigaciones para establecer el móvil del crimen. No obstante, una de las principales hipótesis es el enfrentamiento o ajuste de cuentas entre organizaciones criminales integradas por ciudadanos extranjeros.