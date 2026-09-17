Una nueva organización criminal denominada “Los Alemanes” ha sido identificada por la Policía Nacional del Perú (PNP) debido a la disputa que habría iniciado con “Los Orientales” por el control de actividades ilícitas vinculadas al cobro de cupos y los préstamos bajo la modalidad del “gota a gota” en Arequipa.

De acuerdo con las investigaciones policiales, el grupo habría surgido hace aproximadamente cinco meses tras separarse precisamente de “Los Orientales”, organización criminal que se ha visto debilitada por las capturas realizadas por la PNP.

La ruptura habría marcado el inicio de una confrontación entre ambas estructuras delictivas. Al haber integrado anteriormente dicha banda, los miembros de “Los Alemanes” conocerían su forma de operar, las actividades ilícitas que desarrollan y a las personas vinculadas con el cobro de préstamos informales.

Ese conocimiento estaría siendo utilizado para atacar directamente a sus antiguos aliados. Uno de sus principales objetivos serían los cobradores dedicados al “gota a gota”, a quienes interceptarían y extorsionarían en medio de una disputa por control y cobro de cupos.

La Policía sostiene que las acciones atribuidas a esta organización estarían dirigidas principalmente contra integrantes de “Los Orientales” y no contra comerciantes o ciudadanos en general. Sin embargo, las pesquisas continúan para determinar el verdadero alcance de sus operaciones y establecer cuántas personas conforman la organización.

INVESTIGACIONES

La Unidad de Crimen Organizado de la PNP mantiene abiertas al menos dos investigaciones por la presunta participación de “Los Alemanes” en homicidios ocurridos en los distritos de Miraflores y Paucarpata.

Uno de los casos se registró la tarde del 2 de julio en la avenida Los Incas, en el sector de Ciudad Blanca, Paucarpata. Tras una persecución que se prolongó por varias cuadras, los presuntos integrantes del grupo criminal, que se desplazaban en un vehículo blanco, abrieron fuego contra dos ciudadanos venezolanos.

Como resultado del ataque, Héctor Vidal Manzaneda murió a causa de múltiples impactos de bala, mientras que su compatriota Gerardo Prado Dongo resultó herido al intentar refugiarse en un taller mecánico de la zona. Durante el ataque también fue alcanzado por los disparos el trabajador del establecimiento, William Yucra, quien sufrió lesiones.

El coronel PNP Percy Torres, jefe de la Divincri, señaló que los investigadores aún deben reunir suficientes elementos de convicción para establecer responsabilidades y, posteriormente, solicitar al Poder Judicial las medidas correspondientes para intervenir o detener a los presuntos integrantes de la organización.

Asimismo, indicó que todavía no se ha logrado determinar cuántas personas conforman la banda criminal. No obstante, los agentes ya habrían identificado a su presunto cabecilla, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de Socabaya y desde donde estaría dirigiendo las acciones de la organización.

CASOS REGISTRADOS

La aparición de esta nueva organización criminal se produce en un contexto en el que la extorsión continúa registrando una presencia significativa en Arequipa.

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, la Policía contabilizó 317 denuncias por extorsión, frente a las 335 denuncias registradas durante el mismo periodo de 2025.

Los investigadores han advertido que desde un solo número telefónico pueden efectuarse amenazas contra varias personas de manera simultánea.

PIDEN TRASLADO DE CABECILLA A PENAL MÁS SEGURO

De acuerdo con información brindada por el comando de la PNP, el presunto cabecilla, conocido como “Alemán”, se encuentra recluido en el penal de Socabaya. La Policía informó que ya se realizan coordinaciones con el INPE para gestionar su traslado a un establecimiento penitenciario de mayor seguridad, para evitar que continúe impartiendo órdenes.