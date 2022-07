Los dirigentes de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, exigieron un mejor plan de levantamiento de residuos sólidos que poco a poco abunda en la zona debido a la falta de contenedores y poca presencia de los camiones recolectores.

El coordinador del Frente de Defensa de la plataforma, Rubén Rojas Huayna, refirió que la última vez que tuvieron una reunión con el municipio distrital fue en el mes de abril después de la marcha multitudinaria del pasado 10 de febrero, en el que junto a otros delegados de la comisión propusieron implementar un motocar, un centro de acopio en cada mercado, oficios de concientización y aplicación de multas, los cuales no fueron aceptados.

“Había unas propuestas interesantes pero no lo tomaba en cuenta el Concejo.Habían propuestas que podían trabajarse, al menos yo estaba entusiasmado en eso del motocar (moto pequeña que tiene un depósito) pero no es usado correctamente porque a veces traslada al personal creo. Este equipo tendría la función de recoger la basura donde el público o comerciante bote”, señaló.

El dirigente informó que la comuna distrital destinó solo un camión recolector que recoge la basura en dos horarios, de 5 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde, mientras que en el horario intermedio se va acumulando generando una mala imagen y olores fétidos que pueden ser causal de enfermedades.

TRABAJO. Otra propuesta que dieron a conocer fue de colocar nuevamente los contendedores en cada esquina como antes, para evitar que la basura sea esparcida en la calle. Rubén Rojas, quien forma parte de la comisión, lamentó que las autoridades no den respuestas ni opciones, pues solo atinaron a decir que no funcionaría y no daría resultados, asimismo hizo un mea culpa por no dar seguimiento a este problema.