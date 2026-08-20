Un bus de transporte de pasajeros se incendió hoy en aproximadamente el kilómetro 80 de la carretera Arequipa-Puno, antes de llegar a la zona de Imata y pasando el sector de la Balanza.

De acuerdo con información preliminar, el incendio se produjo mientras la unidad se encontraba transitando y los pasajeros tuvieron que evacuar de manera inmediata. Las causas del accidente aún no fueron determinadas.

El fuego consumió la totalidad del bus, que quedó prácticamente inservible en la carretera. La emergencia también obligó a detener momentáneamente el tránsito de otros vehículos que circulaban por la zona, mientras se verificaba que no existiera riesgo para los pasajeros y conductores.

Hasta el momento, no se han reportado daños personales como consecuencia del incendio, solo daños materiales.