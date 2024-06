El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Julio Cáceres Arce, mostró su apoyo al desarrollo de la minería en la región para generar empleo e indicó que no se debe esperar otra década para desarrollar el proyecto minero Tía María, ni el proyecto Majes Siguas II.

“No podemos permitir que siga en statu quo”, dijo hoy, tras la presentación del informe de Percepción Ciudadana, realizada por Comunidad en Marcha. Cáceres Arce, exhortó a las autoridades como el gobernador Rohel Sánchez, a asumir una postura clara. “Ya no podemos hablar debajo de la mesa, estamos de acuerdo o no”, señaló.

Es necesario precisar que el gobernador Rohel Sánchez no ha fijado una postura clara sobre el desarrollo del proyecto minero, porque en su campaña y durante sus viajes a la provincia de Islay, como autoridad, manifestó no estar de acuerdo con el proyecto Tía María, si la población no estaba de acuerdo.

Sin embargo, el mes pasado, indicó estar comprometido para impulsar todos los sectores, incluido la minería e incluso recordó que el proyecto minero Tía María cuenta con todos los permisos.

CÁMARA DE COMERCIO SE OFRECE COMO MEDIADOR PARA DESTRABAR TÍA MARÍA

Cáceres Arce, representante del sector privado en Arequipa, ofreció a la institución que representa, la Cámara de Comercio, como el articulador entre la población, la empresa Southern Perú y las autoridades para absolver las dudas o temores.

Sin embargo, los pobladores del Valle de Tambo, aún tienen una oposición al proyecto minero, motivo por el que aún no puede ingresar a una fase de construcción.

En un intento de evidenciar el desarrollo y la convivencia entre la minería y la agricultura, Cáceres Arce comparó Arequipa con Moquegua, región vecina donde se desarrollan los proyectos San Gabriel de Minas Buenaventura (fase de construcción con 470 millones de dólares de inversión), la mina Quellaveco de Anglo American. El proyecto Los Calatos de la minera Hampton Perú y el proyecto de Southern Perú.