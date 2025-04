Los regidores de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) aprobaron esta tarde, por mayoría (10 a favor, 3 en contra, 1 abstención), la suspensión de la regidora Rocío Mango por el plazo de 30 días, luego de un largo debate en sesión de concejo extraordinaria.

El presidente de la comisión especial investigadora, Rolando Bedregal, sustentó el pedido de suspensión indicando que a través de mentiras, la concejal dañó la imagen del municipio y del alcalde Víctor Hugo Rivera.

En su sustento, alegó que la concejal mintió al señalar que el alcalde no invitó a todas los regidores para asistir al curso de microfinanzas realizado por la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) en la ciudad de Piura, del 23 al 25 de octubre del 2024. Asimismo, la concejal mintió al señalar que este viaje se guardó bajo siete llaves, que la gestión es mala. Bedregal dijo que al declarar lo mismo una y otra vez en diferentes medios, hubo una intención de dolo.

En respuesta, el abogado de la concejal Mango Chipana, Walter Paz, indicó que en una anterior resolución 0183-2023 del Jurado Nacional de Elecciones, en el caso de investigación al propio regidor Rolando Bedregal, el Reglamento Interno del Consejo no está vigente, porque este no se ha publicado en su totalidad en el diario oficial de la ciudad, por lo tanto, no se puede aplicar la sanción en base a una norma inválida.

Respecto a la acusación, dijo que los regidores no pueden ser jueces y parte, porque los tres miembros de la comisión ya adelantaron opinión al solicitar inicialmente la suspensión de la concejal Mango, aunque después desistieron de este pedido, con el único fin de formar esta comisión investigadora.

Así también el abogado Walter precisó que la concejal no tuvo un debido proceso de investigación, porque primero la citaron y posterior a ello la invitaron a presentar sus descargos. En ese mismo sentido dijo que la regidora no mintió al decir que no fue invitada para participar en el curso, por qué no recibió ninguna comunicación de la Caja Arequipa, ni por parte del alcalde Víctor Hugo Rivera.

Ante el resultado de la aprobación de la vacancia la regidora suspendida manifestó que apelará ante el Jurado Nacional de Elecciones y será este organismo quien se pronunciará sobre el caso.