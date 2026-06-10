En la región Junín, el 27% de las niñas, niños y adolescentes de 5 a 18 años, se encuentran en situación de riesgo por trabajo infantil, manifestó el secretario técnico del comité directivo regional de prevención y erradicación del trabajo infantil en Junín, Luis Herrera, que cita como referencia de la información a la Encuesta Nacional de Hogares.

Señaló que el trabajo infantil nunca podrá ser erradicado por la vulnerabilidad en la cual viven las familias, lo que obliga a que los niños salgan a trabajar para el sostenimiento diario de sus familias. No obstante, lo que se busca impedir es que ejecuten labores peligrosas como en ladrilleras, agricultura (donde manipulan agroquímicos y fertilizantes) e incluso que sean captados por tratantes de personas.

sacrificio. La coordinadora de los Educadores de Calle del Inabif Huancayo, Pilar Miranda Huamaní, detalló que en Huancayo se han focalizado a 285 niños, niñas y adolescentes de 5 a 18 años, que trabajan cerca a los mercados mayorista, Modelo, avenida Ferrocarril, el centro de Huancayo (calle Real), además de la avenida José Olaya y Ocopilla.

En total son 158 mujeres (55%) y 127 varones (45%). Los menores están dedicados al comercio ambulatorio, venta de dulces y alimentos perecibles, artículos plásticos y productos repotenciado, muchos trabajan junto a sus familiares. Los menores laboran en diversos horarios en la mañana, en la tarde e incluso en la noche, donde se los halló como mendigos en la vía pública.

No obstante, gracias a la intervención de los Educadores de Calle, se llegó a un consenso con sus padres o tutores, con el fin que se priorice su educación. Tal es así que si trabajan en la mañana, por las tardes tienen que estudiar o sino pueden ejercer oficios solo los fines de semana. Además, no deben laborar en horarios que afecten su estado de salud, ni menos aún en lugares peligrosos. Con esta dinámica muchos han terminado sus estudios y tienen acceso a becas en las academias pre universitarias, para estudiar una carrera universitaria.

En caso los tutores no acepten las condiciones, el niño será separado de su familia y puede ser internado en un centro de atención residencial, tras el informe que realiza el Instituto de Bienestar Familiar, lo cual se comunica a las autoridades. Esta medida se tomó con el fin de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes que muchas veces dejan los estudios por priorizar la necesidad de trabajar.

“Cuando un niño trabaja y gana dinero más es lo que pierde que lo que gana, ya que se retrasan en los estudios, por eso tenemos un servicio donde ellos pueden reforzar sus estudios, los orientamos con talleres formativos y actividades recreativas para que vivan su infancia”, mencionó Pilar Miranda.

El 12 de junio que se conmemora el ‘Día contra el trabajo infantil’, habrá un pasacalle que inicia en el parque Cáceres a las 8 de la mañana y culmina en la plaza Huamanmarca, con servicios de salud para niños y adultos. Además accederán a corte de cabello gratis y un kit escolar, como incentivo.