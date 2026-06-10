La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) culminó el ingreso del 100 % de actas electorales correspondientes a la segunda vuelta presidencial en Junín, luego de recibir los últimos paquetes procedentes de los distritos más alejados del Vraem.

La gestora de la Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) de la ONPE, Lucy Galarza, informó que estas actas arribaron la noche del lunes, permitiendo completar el repliegue del material electoral.

“De la zona Vraem las actas llegaron minutos antes de la medianoche. Con ello hemos culminado al cien por ciento el ingreso de actas a cada centro de cómputo”, señaló.

La funcionaria explicó que la demora obedeció principalmente a las condiciones climáticas que afectan los vuelos en helicóptero utilizados para trasladar el material electoral desde estas localidades. Según detalló, las últimas actas esperadas correspondían a 18 locales de votación ubicados en Vizcatán del Ene, Río Tambo y Pangoa. “El tema de vuelos depende mucho del clima, por ello fue la demora, pero el día de ayer lograron salir y ya están en la ODPE”, precisó.

Respecto al procesamiento de resultados, Galarza informó que ya se contabilizaron 3,659 actas y unas 32 fueron observadas: 14 en Chanchamayo, cinco en El Tambo, cinco en Huancayo, cinco en Tarma y tres en Jauja. “Las actas observadas ya fueron entregadas a cada Jurado Electoral Especial (JEE) para su respectiva evaluación”, indicó.

Explicó que ahora corresponde a estos organismos emitir las resoluciones necesarias para que las actas sean incorporadas al cómputo oficial. “ONPE ya entregó las actas observadas al JEE que corresponde. Ellos retornan con una resolución para que sea procesada e ingrese al centro de cómputo”, sostuvo.