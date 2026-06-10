El cambio en la Gerencia General del Gobierno Regional de Arequipa genera preocupación porque no se sabe si las obras en ejecución terminen en los plazos establecidos, manifestaron consejeros regionales tras la designación de Juan Carlos Blanco en reemplazo de Berly Gonzales Arias.

La presidente del Consejo Regional de Arequipa, Norma Ortega, expresó que una decisión a esta altura de la gestión puede poner en riesgo la continuidad de las gestiones y la concreción de algunos resultados.

“Debo decir que a diferencia de otros gerentes, el ingeniero Blanco suele atender rápidamente a los pedidos de información, esperemos que sea igual en la gerencia general. Estaremos vigilantes”, señaló.

El consejero Fernando Cornejo expresó que en el poco tiempo que resta de la gestión 2023-2026 la labor del nuevo gerente será concretar los proyectos pendientes. “La principal función va a ser que administrativamente las cosas caminen, de que se terminen de hacer los últimos pagos, de que no dejen una bomba de tiempo a la siguiente gestión”, subrayó.

Cabe señalar que Blanco Mendoza se desempeñó como subgerente de Ejecución y Liquidación de Proyectos de la Región desde octubre del 2025 hasta el 8 de junio además de ser encargado de la Gerencia de Infraestructura por 28 días en septiembre del 2025, sobre ello, Cornejo precisó que la mayoría de proyecto permanece abiertos. “No nos deja la mejor sensación, pero hay que darle el voto de duda hasta ver lo que sucede, pero se podría haber conseguido a alguien más capacitado en el sentido de la parte administrativa”, acotó.

Entre estos pendientes se encuentra el puente Arequipa – La Joya y los hospitales Maritza Campos y Camaná y el seguimiento a poryectos como el Iren Sur.