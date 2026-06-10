La región Ica se beneficiará con el fortalecimiento de los servicios de atención prehospitalaria tras la incorporación de una nueva ambulancia rural tipo II que será destinada al Centro de Atención Primaria (CAP) I Palpa, como parte del plan nacional de modernización de la flota vehicular de EsSalud.

Para emergencias

La unidad forma parte de un lote de 12 ambulancias rurales recientemente entregadas por el Seguro Social de Salud para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en localidades alejadas y con accesos complejos.

Estas ambulancias están equipadas con tecnología especializada para la atención y estabilización de pacientes durante su traslado, incluyendo sistemas de monitoreo cardíaco, soporte respiratorio avanzado, desfibriladores, equipos de reanimación, camillas telescópicas y dispositivos de comunicación para zonas con limitada conectividad.

La asignación de este vehículo a Palpa permitirá optimizar la atención de emergencias médicas y el traslado oportuno de pacientes desde sectores rurales hacia establecimientos de salud de mayor capacidad resolutiva, reduciendo los riesgos asociados a largas distancias y vías de difícil tránsito.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Luis Rosales Pereda, destacó que la institución viene impulsando una renovación integral de las ambulancias a nivel nacional, luego de varios años sin una modernización significativa de la flota de transporte asistencial.

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