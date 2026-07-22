La candidata a regidora del distrito de Corire, Sharon Isabel Martínez Huertas, presentó su renuncia irrevocable a la lista de Acción Popular, luego de que se detectara que figuraba inscrita simultáneamente como candidata en dos organizaciones políticas para las próximas elecciones municipales.

La renuncia fue presentada el 21 de julio, días después de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Caylloma admitiera ambas listas de candidatos y emitiera un decreto solicitando que la postulante presentara sus descargos. Además, el órgano electoral exhortó la intervención de los personeros legales de ambas agrupaciones para esclarecer la situación.

En la carta de renuncia, Martínez Huertas señala que su decisión responde a “motivos personales” que le impiden dedicar el tiempo y esfuerzo que demanda el cargo y el compromiso con la ciudadanía. Sin embargo, el documento únicamente formaliza su retiro de la candidatura por Acción Popular.

Hasta el momento, la candidata no ha presentado una renuncia a la lista de Alianza para el Progreso (APP), donde figura como sexta regidora en la nómina encabezada por el candidato a la alcaldía distrital, Ever Jeanpier Ali Lima.

Con esta decisión, todo indica que Martínez Huertas continuará en carrera electoral representando a APP, mientras el Jurado Electoral Especial evalúa la documentación presentada y resuelve el caso conforme a la normativa electoral.