TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Arequipa analiza sanción a empresa encargada de obra en avenida Vidaurrazaga

La invitación fue para cuatro candidatos que tienen mayor intención de voto, según la última encuesta Datum Internacional. Se trata de Héctor Herrera, de Arequipa Avancemos; Javier Ísmodes Talavera, de Arequipa Tradición y Futuro; Marco Falconi de Fuerza Arequipeña; y Rohel Sánchez Sánchez, pero éste último no asistió porque priorizó su campaña electoral en otras provincias.

La exposición de ideas se tornó por momentos en ataques y pullas entre Javier Ísmodes y Héctor Herrera, cuando Ísmodes dijo que el líder de Herrera es Mao Tse-tung, socialista chino. Pero el abogado respondió a Ismodes que su líder era Augusto Pinochet.

EDUCACIÓN. El primer bloque fue sobre educación, se preguntó a los candidatos sobre la nivelación escolar, deserción estudiantil y modificación del currículo.

Héctor Herrera señaló que para garantizar el retorno de los estudiantes a los colegios, reactivará la economía de las Pymes, y para ello, impulsará proyectos de inversión, pero no especificó de que manera.

En tanto, Javier ïsmodes, manifestó que lo ideal es reducir las brechas en educación en las provincias como Castilla, Condesuyos y la Unión, lo que se haría reforzando la gerencia regional de Desarrollo e Inclusión Social para garantizar la alimentación infantil.

Por su parte, Marco Falconi dijo estar de acuerdo con el cambio curricular nacional, pero enfatizó en qué se debe basar en la realidad educativa regional. Aunque para esto se requiere intervención del Ministerio de Educación, pues este año trabaja en la modificación del currículo escolar.

Los aspirantes al sillón regional mostraron algunas inexactitudes y desconocimiento sobre el sector.

Por ejemplo, Héctor Herrera, rencionó la rotación de médicos especialistas a las provincias, para que los pacientes no lleguen al hospital Goyeneche y Honorio Delgado Espinoza. Pero esto no sería real, puesto que en los nosocomios de provincias no existe la especialización de enfermedades.

Javier Ísmodes, señaló que reconstruirá el hospital Goyeneche y Honorio Delgado, para ello convocará al sector minero.Marco Falconi expuso está misma idea, pero no dijo cómo lo ejecutará. Detalló que ambos hospitales deben tener autonomía, pese a que son unidades ejecutoras y manejan un propio presupuesto.

En el debate también se habló sobre los proyectos de inversión e infraestructura. Pusieron énfasis en la culminación de obras, pero no detallaron las metas.

Marco Falconi anunció la creación del metro para solucionar la congestión vehicular. Reconoció que no es competencia del GRA, pero indicó que lo realizará en alianza con la municipalidad de Arequipa. No obstante, no dio detalles sobre cómo se ejecutaría y la ruta, pese a las repreguntas de sus contrincantes.

Héctor Herrera propuso la revisión de la adenda 13, esto para que los agricultores puedan adquirir no 200 hectáreas como plantea el contrato, sino 10 y 20 hectáreas, pese a que el proyecto Majes II no estipula ello. Ante esto, Ísmodes refirió que mejorará las tecnologías de irrigación, pero su principal propuesta fue la de reorganizar Autodema, pues consideró que su única función se redujo a evaluar los niveles de agua en las represas.