El representante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Willy Ramírez Chávarry, arribó ayer a la Ciudad Blanca para inspeccionar la instalación del primer debate entre los candidatos al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) que se realizará hoy en el auditorio del Colegio de Abogados de Arequipa.

A raíz de los últimos debates en Lima, exhortó a los candidatos al GRA a evitar los ataques y las pullas. Sostuvo que los aspirantes al sillón regional, deben exponer sus propuestas, que sean viables y que se pueda ejecutar dentro de los cuatro años de gobierno.

“Hacemos una invocación a los candidatos a dejar los ataques entre ellos y que expongan sus propuestas para que la población tenga pueda elegir. Tampoco deben prometer cosas inviables o estratosféricas”, enfatizó.

Agregó que no se debe mentir a la población con obras que no les compete o que el presupuesto no les alcance.

Explicó que su presencia, y de sus similares, se da a nivel nacional para garantizar el proceso electoral.

Por otra parte, Ramírez Chávarry, aclaró que la etapa de tachas en segunda instancia culminó el 2 de setiembre.

Sin embargo, detalló que existe una excepción para excluir a los candidatos del proceso electoral.

Se trata de candidaturas que hasta el 1 de octubre no tengan una sentencia, ya sea por corrupción o delitos penales como violencia familiar o penas suspendidas.

“Si hasta un día antes de las elecciones el candidato es sentenciado, entonces se procede a excluirlo de manera automática”, refirió.

No obstante, en caso sea sentenciado siendo autoridad electa, es el Concejo Municipal o Consejo Regional los encargados de vacarlos cuando asuman el cargo.