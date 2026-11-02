Más de 30 mil ciudadanos de 24 centros poblados de la región eligieron ayer a sus nuevos alcaldes y regidores por un periodo de cuatro años. Los comicios se desarrollaron en seis provincias.

La jornada comprendió 25 locales de votación y 74 mesas de sufragio. Para el proceso se habilitaron 70 listas de candidatos, que compitieron por dirigir las municipalidades de centros poblados. En tanto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reportó inicialmente 34.288 electores habilitados.

La provincia de Caylloma concentró la mayor cantidad de localidades participantes, con 10 centros poblados. Le siguieron Camaná, con cinco; Condesuyos, con tres; Arequipa, con dos; Castilla, con dos; e Islay, con dos.

Una de las particularidades del proceso ocurrió en Ispacas, distrito de Yanaquihua, provincia de Condesuyos, donde no se inscribió ninguna lista de candidatos. Por este motivo, el centro poblado quedó fuera de la jornada electoral y deberá evaluarse una eventual elección complementaria.

RESULTADOS

El reglamento prevé que cada comité electoral publique el consolidado al cierre de la jornada y lo comunique al alcalde provincial al día siguiente. Las listas pueden impugnar el resultado dentro de tres días hábiles desde su publicación; el comité tiene hasta tres días calendario para resolver y la decisión puede apelarse dentro de otros tres días hábiles.

El plazo inicial para impugnar vencería, en principio, el miércoles 4 de noviembre. La proclamación definitiva dependerá de si se presentan recursos y del tiempo que tome resolverlos, por lo que no hay una fecha común para las 24 localidades.

Las autoridades electas tendrán coordinación con los alcaldes provinciales y distritales para mejoras dentro de sus jurisdicciones.