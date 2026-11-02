Momentos de terror vivieron decenas de adolescentes y padres luego que delincuentes ingresaran a una fiesta de Halloween que se desarrollaba en el ex restaurante Rancho San Antonio.

La actividad se cumplía desde la noche del sábado hasta la madrugada de ayer cuando los delincuentes portando máscaras, cuchillos y machetes indistintamente empezaron a despojar a los jóvenes de sus celulares en el interior de la fiesta, en el frontis, así como los alrededores del local.

Pidieron auxilio a sus padres

Habían varios jóvenes así como menores de edad que se encontraban en estado de ebriedad y vulnerabilidad. Padres llegaron luego de recibir el pedido de auxilio de parte de sus hijos.

El ciudadano E.C.H.E., quien presentó la denuncia en la comisaría Central, indicó que a su hijo le causaron un corte en la frente por lo que tuvieron que suturarle con cinco puntos.

“Al llegar al Rancho San Antonio habían como cinco papás a cuyos hijos también les habían robado, los vigilantes no nos dejaban ingresar para ayudar a nuestros hijos, retuvieron a uno de los ladrones pero luego se les escapó, se subió a un auto plomo y fugó”, relató.

Detuvieron a un implicado

Contó que los padres lograron detener a uno de los delincuentes a cuadra y media y cuando regresaban a tres metros estaban asaltando a otro chico. Llegaron también madres señalando que a sus hijas también les habían asaltado. En total se habrían producido de 10 a 11 robos.

Muchos progenitores optaron por retirarse con sus hijos antes de asentar la denuncia por temor a alguna represalia o a que su vástago no había sufrido mayores daños.

Los ciudadanos exigieron la presencia del administrador del establecimiento o de algún encargado, sin embargo nadie dio la cara. Se desconoce quién organizó la fiesta de Halloween, si era el mismo Rancho San Antonio o alguna empresa que alquiló el local.

Unidad de Flagrancia

Al final se detuvo a un varón identificado como Luis Alejandro Flores Mamani (18), quien fue llevado a la comisaría Central y derivado a la unidad de flagrancia. A decir de E.C.H.E. serúa el que causó lesiones a su hijo y habría sido reconocido por dos de las víctimas.

Los ciudadanos afectados exigieron que se investigue las condiciones en que se desarrolló la fiesta de Halloween y la máxima sanción para los presuntos delincuentes.