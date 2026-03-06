Era una de las últimas unidades que la noche de ayer debió arribar al distrito de Cocachacra, Islay, transportando pasajeros procedente de Arequipa; sin embargo, en el camino la unidad acabó empotrada contra la parte posterior de un furgón provocando que cuatro personas perdieran la vida.

Los muertos fueron identificados como: Abraham Jacobo Fuentes, Maribel Quips Puma, Felipe Chulquipa Capa y Leoncio Gallegos Flores.

Minutos después de las 10 de la noche, Jean Francisco Tuya Medina (25), al volante de la minivan de placa VDK-950, comenzó a descender por la carretera Panamericana Sur hacia el poblado de El Fiscal, pero impactó contra otro vehículo por el km.

Por causas que son materia de investigación por parte de los peritos de la Upiat, el chofer se estrelló contra la parte posterior del furgón de matrícula V5J-901 que era manejado por David Luque Pacco de 40 años.

Accidente en Cocachacra ocurrió la noche del 5 de marzo (Fotos: GEC)

Tan violento fue el impacto que una de las pasajeras perdió la vida al salir despedida por una de las ventana de la minivan. Otras tres personas, fallecieron atrapadas en la cabina.

EVACUACIÓN DE HERIDOS

Hasta el lugar del accidente de trasladaron efectivos de la Policía de Carreteras, unidades de rescate de los bomberos y Serenazgo de Cocachacra para auxiliar a los heridos. Según la información de Servicio de Atención Móvil de Urgencia, base El Cruce-La Joya, tres menores de edad fueron trasladados al Centro de Salud de Cocachacra, mientras que una mujer fue trasladada al Hospital Alto Inclán de Mollendo. También señala que el conductor fue evacuado a Arequipa.

Kiara Tintaya tito y su hermano Samir, de 12 años, son dos de los sobrevivientes que fueron referidos a Arequipa, al hospital Goyeneche. Ella ingresó a las 3 de la madrugada al hospital Honorio Delgado, mientras que su hermano lo hizo al Goyeneche.

Heridos de accidente en Cocachacra fueron trasladados a diferentes hospitales de Arequipa (Fotos: GEC)

El fiscal Mauricio Rivera está a cargo de las diligencias de investigación y del levantamiento de los cuerpos que serán trasladados a la morgue de Mollendo. Se supo que las labores para la recuperación de los cadáveres se extendieron por varias horas.

VIDEO