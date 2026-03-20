La Municipalidad Provincial de Arequipa cerrará temporalmente el cruce de la Av. Juan de la Torre con la calle Peral, desde el mediodía del viernes 20 de marzo hasta las 23:00 horas del domingo 22, como parte de los trabajos finales del proyecto de mejoramiento vial.

Mientras tanto, el carril de bajada de la Av. Juan de la Torre continuará en doble sentido. Así mismo, las unidades que se dirijan desde la Av. La Marina transitarán por Juan de la Torre, desviar por la calle El Golf y retomar su ruta por Sáenz Peña, El Filtro y Peral.

Por otro lado, los vehículos que transitaban en sentido contrario desde la Av. Arequipa hacia el Cercado, utilizarán la Av. Progreso, continuarán por Sáenz Peña-El Filtro y calle Peral. Asimismo, los conductores que se desplacen desde la Av. Arequipa con dirección a La Marina transitarán por la Av. Juan de la Torre.

La obra del asfaltado desde la altura de la calle Villalba a la intersección de Peral es de 2.3 millones de soles y según la última fecha de ampliación de plazo, los trabajos deben terminar este fin de semana.

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