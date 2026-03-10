Pasaron cinco meses desde que Percy Pardo Príncipe desapareció en el litoral de Chala en la provincia de Caravelí. Desde entonces, su familia vive entre la incertidumbre y la esperanza, mientras pide que el caso no quede en el olvido y que las autoridades retomen las labores de búsqueda.

El trabajador de 27 años desapareció el 8 de octubre de 2025, cuando se encontraba pescando junto a compañeros del Consorcio Chala, empresa encargada de ejecutar el proyecto de agua y desagüe en el distrito. Aquella jornada, que comenzó como un momento de descanso tras la jornada laboral, terminó convirtiéndose en una angustia que hasta hoy no tiene respuestas.

Su hermana, Rosmelia Pardo Príncipe, se comunicó con Correo para pedir que los efectivos vuelvan a ver el caso. “Solo quiero que mi hermano no sea olvidado”, expresó con evidente dolor.

Según relata la familia, durante estos meses no se ha encontrado ningún indicio sobre su paradero. Ni restos, ni objetos personales, ni siquiera alguna prenda de vestir que permita confirmar lo ocurrido aquella tarde en el mar.

Esa ausencia total de pistas mantiene viva una pequeña esperanza. Sus familiares creen que, si Percy hubiera fallecido ahogado, alguna de sus pertenencias habría aparecido en la orilla. Por ello, no descartan que pueda estar con vida o incluso haber perdido la memoria.

El día de su desaparición, Percy vestía un polo de manga larga azul oscuro y un short negro. Hoy, cinco meses después, la familia sigue esperando noticias. Mientras tanto, el pedido es claro: que la búsqueda continúe y que Percy Pardo no sea olvidado.

