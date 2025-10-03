Diario Correo sigue regalando a sus seguidores, en esta oportunidad se sortearon 10 códigos VIP para cinco ganadores que depositaron sus vales en el ánfora de este matutino, para apreciar el espectáculo Festejo, que realiza la Tarumba.

Los ganadores podrán apreciar este evento a partir del 15 de octubre, fecha en que la Tarumba estará instalado en el sector de Vallecito.

Los afortunados deberán acercarse a la calle La Merced número 125, a media cuadra de la Plaza de Armas, a la oficina 157, donde se les hará entrega de sus códigos, los que podrán canjearlos en Ticketmaster en las fechas y así ser parte de este espectáculo.

Pero hay que resaltar que los ganadores pueden canjear sus códigos hasta el viernes 10 de octubre , por lo que deben recogerlos antes de esa fecha, además podrán participar de las funciones del 15, 16, 18 y 19 de octubre en el horario de 8 de la noche y 16 y 17 de octubre en el horario de las 5 de la tarde.

GANADORES

Gilbert Vicente Rueda Flores (DNI 29301490) Regina Giannina Febres (DNI 29534406) Dino Paniagua Arroyo (DNI 29263301) Jaime Zúñiga (DNI 29205470) Liz Esther, viuda de Barrios (DNI 29716522)

EVENTO

Cabe mencionar que La Tarumba llegará a Arequipa desde el 14 al 27 de octubre, con un espectáculo que celebra el encuentro entre el circo y la música.