La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) informó que en la inspección realizada el 11 de marzo de 2025 se formuló 19 observaciones vinculadas a diferentes áreas del local del Club Internacional, ubicado en la avenida Bolognesi.

No obstante, la comuna afirma que en la segunda visita de verificación, efectuada el 27 de agosto de 2025, se constató que cuatro de ellas no fueron subsanadas, entre ellas la referida a la estructura metálica de la cobertura de básquet, advertida desde la primera inspección.

“El Club Internacional dispuso de más de seis meses para realizar las correcciones necesarias. Si bien retiró la estructura observada, este hecho generó una variación en las condiciones de seguridad del área”, se lee en el comunicado.

Desde la MPA afirman que la revocatoria del ITSE se efectuó en estricta aplicación del D.S. 002-2018-PCM, el Manual ITSE RJ-016-2018-CENEPRED-J y el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Las normas establecen un plazo de dos (2) días hábiles para subsanar observaciones, el procedimiento de revocatoria es improrrogable.

La comuna provincial señala que la decisión adoptada no es arbitraria ni desproporcionada, sino una medida preventiva orientada a salvaguardar la seguridad e integridad de las personas que concurren al establecimiento. Permitir su funcionamiento sin haber levantado la totalidad de las observaciones habría significado una grave irresponsabilidad institucional.