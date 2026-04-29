En un intento por mejorar la atención al público y detectar a los policías que prestan un mal servicio, la comisaría de Mariscal Castilla implementó un sistema piloto que permitirá a los ciudadanos calificar directamente el desempeño de los efectivos tras ser atendidos.

El mecanismo consiste en fichas de evaluación que los usuarios podrán llenar al finalizar de sus trámites como denuncias u otros procedimientos en la comisaría. Estos documentos serán depositados en un ánfora cerrada dentro de la dependencia, lo que busca asegurar la confidencialidad de las opiniones.

Según informó el comisario de la jurisdicción, mayor PNP Jesús Cabrera, a radio Yaraví, el contenido será revisado cada quince días con el objetivo de identificar patrones en la atención, ya sea para corregir deficiencias o destacar buenas prácticas.

La iniciativa apunta a introducir un control más individualizado del trabajo policial, permitiendo detectar casos específicos de mal servicio sin comprometer la imagen de toda la institución o generalizar el mal servicio. En ese sentido, las evaluaciones podrían derivar en medidas correctivas o procesos disciplinarios si se evidencian quejas reiteradas contra algún agente.

Este sistema forma parte de un plan piloto de la Policía Nacional, cuyo eventual despliegue en otras comisarías dependerá de los resultados obtenidos en esta primera etapa. La medida busca fortalecer la confianza ciudadana en un contexto donde la desconfianza ciudadana aumenta hacia la Policía.