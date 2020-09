Los vecinos de la urbanización Pablo VI se quejaron por el funcionamiento de la clínica Intersalud desde el lunes, pese a que fue clausurada por 7 días por los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

La clausura se procedió el viernes, al verificar que incumplía con los protocolos de bioseguridad como el tratamiento de los desechos clínicos. Los vecinos se quejaron más de una vez, porque los residuos hospitalarios son abandonados en las esquinas, convirtiéndose en focos infecciosos para los vecinos que residen en la urbanización.

Sin embargo, esta no sería la única clínica que incumple protocolos en plena pandemia del coronavirus. Hace unas semanas, el subgerente de Salud y Sanidad, José Luis Narro, señaló que los trabajadores de limpieza pública no recogen los desechos de las clínicas, porque estos no deben ser trasladados al relleno sanitario de Quebrada Honda, sino acopiado por otra empresa para su tratamiento especial en Lima.

Es decir, los desechos de las clínicas deben tener el mismo tratamiento que los residuos hospitalarios de Arequipa.

Los vecinos, una vez más pidieron la intervención de la Fiscalía y la Municipalidad Provincial de Arequipa.