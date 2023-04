La concesionaria Angostura Siguas (Cobra) a cargo del proyecto Majes Siguas II, el 16 de abril, envió una carta a la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) culpándolo por una serie de incumplimientos en cuanto al control del proyecto.

TE PUEDE INTERESAR: Arequipa: Fenómeno El Niño podría alterar dotación de agua para la población

En la misiva expusieron sus argumentos, tales como en la fase I (corresponde al saneamiento físico legal en Pusa Pusa, Tarucamarca y Apacheta Rajada, lugar donde se construirá los túneles, Pucará y Trasandino) y en la fase II (Sistema de distribución de riego y el área necesaria para la construcción de la Bocatoma Lluclla, es decir; terrenos de la parte baja en el Valle de Siguas).

“Bajo ninguna circunstancia contractual y/o legal, corresponde que el Concesionario acepte entregas parciales de los terrenos de la Fase I o Fase II, por ello reiteramos, no puede considerarse cumplida su obligación de Entrega de Control del Proyecto en forma alguna”, dice el documento.

El privado argumentó que Autodema no ha dado un plazo razonable para verificar que los predios para las obras de la Fase I y Fase II, no estén posesionados por terceros.

Sin embargo, el gerente ejecutivo de Autodema, Ulises Aguilar, alegó que los terrenos están inscritos a nombre de esta institución. “Lamentamos que el concesionario (Cobra) no haya podido atender las citas para el control del proyecto, pero nosotros hemos cumplido con la entrega legal de los predios”, enfatizó.

CONTROVERSIA

El gerente de Autodema, sostuvo que la no aceptación del control del proyecto por parte de Cobra, obliga a que se comience con el trato directo entre Autodema y el privado para llegar a un acuerdo sobre la entrega de terrenos. Señaló que ello será planteado en los siguientes días.

Bajo esa misma línea, el asesor en gobernación, Alfredo Paredes, sostuvo que primero se debe agotar el trato directo para recién plantear la controversia ante el Sicresi y por último, de ser necesario, el arbitraje. “En un arbitraje, un tercero decidirá si se cumplió con entregar el control del proyecto”, expresó.

CUESTIONAN

Por su parte, el consejero regional de Caylloma, Osias Ortiz, indicó que antes de que se plantee una controversia y un posible arbitraje, se debe conciliar en el trato directo.

Desde su postura, sostuvo que el privado no tiene la intención de reiniciar los trabajos de Majes Siguas II desde hace varios años y ello afecta el desarrollo del proyecto.

“Para ojo de buen cubero, esta empresa está engañándonos con el tema de que lo va iniciar. No es confiable la empresa (...) ha recibido dinero diciendo que va a reiniciar y no lo hace. Si la empresa no se pone de acuerdo con Autodema, lo que seguiría es la resolución de contrato”, resaltó.

Según el portal de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) recibió de Presupuesto Inicial Modificado (PIM), 203 millones de soles para las valorizaciones de obra de este año. Sin embargo, se ejecutó 0.3%.